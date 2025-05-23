जून में रिलीज होंगी ये शानदार फिल्में, फैंस कर रहें शिद्दत से इंतजार
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| May 23, 2025
सिनेमा लवर्स के लिए जून महीना बेहद स्पेशल होने वाला है. दरअसल, इस महीने कई फिल्में रिलीज होने वाली हैं.
'मां' 27 जून को रिलीज होने वाली है. इसमें काजोल ने शानदार किरदार निभाया है.
'ज्ञानवापी फाइल्स' की कहानी एक दर्जी के हत्या पर आधारित है. यह भी 27 जून को रिलीज होगी.
'सितारे जमीन पर' का इंतजार लोगों को बहुत समय से था. यह 20 जून को रिलीज होने वाली है.
'एलियो' एक एनिमेटेड साइंस फिक्शन ड्रामा है. यह भी 20 जून को थिएटर में आएगी.
'हाउसफुल 5' भी 6 जून को रिलीज होने वाली है. यह अवेटेड फिल्मों में एक है.
'ठग लाइफ' साउथ की जबरदस्त फिल्म है. यह 5 जून को रिलीज होने वाली है.
