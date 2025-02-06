आर माधवन की 7 लाजवाब मूवीज, 4 वाली की मस्ती आज भी है लोगों को याद
Mishra Rajivranjan Sushilkumar
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 06, 2025
बॉलीवुड में आर माधवन एक फेमस एक्टर हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
माधवन की एक्टिंग का हर कोई फैन है. आर माधवन सात अलग-अलग भाषाओं की फिल्मों में काम कर चुके हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
कंगना रनौत और माधवन की फिल्म ‘तनु वेड्स मनु’ एक लव स्टोरी है.
Source:
Bollywoodlife.com
माधवन की फिल्म ‘शैतान’ आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
‘गुरु’ अभिषेक बच्चन स्टाटर फिल्म है. फिल्म में माधवन ने भी कमाल का काम किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
‘3 इडियट्स’ का तो हर कोई फैन है. इस फिल्म में तीन दोस्तों की मस्ती और करियर की कहानी हर किसी को प्रेरित करती है.
Source:
Bollywoodlife.com
‘रॉकेट्री द नंबी इफेक्ट’ में माधवन ने एक वैज्ञानिक का किरदार निभाया है.
Source:
Bollywoodlife.com
‘विक्रम वेधा’ आर माधवन की धांसू सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है.
Source:
Bollywoodlife.com
‘रहना है तेरे दिल में’ एक रोमांटिक फिल्म है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 90s की हसीना रवीना टंडन की ये 10 फिल्में हैं लाजवाब
अगली वेब स्टोरी देखें.