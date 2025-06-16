स्कैम की कहानी को देखने के लिए वॉच लिस्ट में शामिल करें ये फिल्में और सीरीज
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Jun 16, 2025
'स्कैम 1992: द हर्षद मेहता स्टोरी' में शेयर मार्केट फ्रॉड को दिखाया गया है.
Source:
Bollywoodlife.com
स्कैम और फ्रॉड की फिल्म 'लक्की भास्कर' भी बहुत जबरदस्त है.
Source:
Bollywoodlife.com
'बदमाश कंपनी' फिल्म को आप Amazon Prime Video पर देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
'स्कैम 2003' को आप सोनी लिव पर देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
'स्पेशल 26' में भी जबरदस्त स्कैम और फ्रॉड दिखाया गया है.
Source:
Bollywoodlife.com
फ्रॉड बैंक और पैसे का स्कैम समझने के लिए आप 'जामताड़ा' सीरीज को देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
'द बिग बुल' फिल्म साल 2021 में आई थी. इसे आप हॉटस्टार पर देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: पार्टी में ग्लैमरस लुक के लिए जरूर ट्राई करें ये लिपस्टिक शेड्स, मेकअप को मिलेगा कंप्लीट लुक
अगली वेब स्टोरी देखें.