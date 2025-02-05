एक्ट्रेस श्रिया सरन की 9 लाजवाब फिल्में
Mishra Rajivranjan Sushilkumar
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 05, 2025
फिल्म Gali Gali Chor Hai श्रिया सरन की एक ब्लैक कॉमेडी फिल्म है.
Source:
Bollywoodlife.com
सुपरस्टार राजनीकंत स्टारर फिल्म Sivaji: The Boss में श्रिया ने रजनीकांत के पत्नी का लीड रोल निभाया है.
Source:
Bollywoodlife.com
Phamous एक रोमांटिक क्राइम फिल्म है.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस श्रिया सरन की फिल्म Tadka आप Zee5 पर देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Zila Ghaziabad में भी श्रिया सरन दिखी थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
श्रिया की फिल्म Ek: The Power of One में बॉबी देओल और नाना पाटेकर भी शामिल हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्शन से भरपूर फिल्म RRR में श्रिया ने कमाल का काम किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
Mission Istaanbul गजब की एक्शन फिल्म है. इसे आप YouTube पर फ्री में देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म Drishyam में श्रिया सरन ने अजय देवगन की पत्नी का लीड रोल निभाया है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: कास्टिंग काउच का शिकार हुई ये हसीना, 'कॉम्प्रोमाइज करोगी' के सवाल पर...
अगली वेब स्टोरी देखें.