एक्ट्रेस श्रिया सरन की 9 लाजवाब फिल्में

Mishra Rajivranjan Sushilkumar Source: Bollywoodlife.com | Feb 05, 2025

फिल्म Gali Gali Chor Hai श्रिया सरन की एक ब्लैक कॉमेडी फिल्म है.

सुपरस्टार राजनीकंत स्टारर फिल्म Sivaji: The Boss में श्रिया ने रजनीकांत के पत्नी का लीड रोल निभाया है.

Phamous एक रोमांटिक क्राइम फिल्म है.

एक्ट्रेस श्रिया सरन की फिल्म Tadka आप Zee5 पर देख सकते हैं.

Zila Ghaziabad में भी श्रिया सरन दिखी थीं.

श्रिया की फिल्म Ek: The Power of One में बॉबी देओल और नाना पाटेकर भी शामिल हैं.

एक्शन से भरपूर फिल्म RRR में श्रिया ने कमाल का काम किया है.

Mission Istaanbul गजब की एक्शन फिल्म है. इसे आप YouTube पर फ्री में देख सकते हैं.

फिल्म Drishyam में श्रिया सरन ने अजय देवगन की पत्नी का लीड रोल निभाया है.

