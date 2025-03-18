एक्ट्रेस मधुबाला की 10 लाजवाब फिल्में
Madhubala Movies
Mishra Rajivranjan
| Mar 18, 2025
शहजादे सलीम और अनारकली की अमर प्रेम कहानी पर बनी फिल्म Mughal-E-Azam भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी और सुपरहिट फिल्म है.
मधुबाला स्टारर Chalti Ka Naam Gaadi एक कॉमेडी रोमांटिक फिल्म हैं. फिल्म में किशोर कुमार जी भी हैं.
Mr. & Mrs. '55 भी मधुबाला की एक कॉमेडी रोमांस फिल्म हैं.
मधुबाला की फिल्म Barsaat Ki Raat देखकर आपको बहुत सुकून मिलेगा.
Amar, महबूब खान द्वारा निर्देशित इस फिल्म में मधुबाला के साथ दिलीप कुमार भी शामिल हैं.
एक्शन और सस्पेंस से भरपूर फिल्म Kala Pani में मधुबाला संग देव आनंद नजर आते हैं.
किशोर कुमार और मधुबाला स्टारर फिल्म Half Ticket एक कॉमेडी मूवी है.
थ्रिल और मिस्ट्री से भरपूर फिल्म Howrah Bridge में मधुबाला के साथ अशोक कुमार हैं.
Tarana, 1951 में आई रोमांटिक ड्रामा में दिलीप कुमार और मधुबाला की जोड़ी लोगों ने खूब पसंद की थी.
Mahal, यह एक सस्पेंस और थोड़ा हॉरर मूवी हैं.
