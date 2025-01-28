बॉलीवुड की 10 सबसे बेहतरीन बायोपिक फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई के साथ जीत लिया दर्शकों का दिल
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 28, 2025
‘मणिकर्णिका: द क्वीन ऑफ झांसी’ इस फिल्म में झांसी की रानी के साहस और देशभक्ति की कहानी को दिखाया गया है.
Source:
Bollywoodlife.com
‘पान सिंह तोमर’ फिल्म एक एथलीट के जीवन पर आधारित है जो एक डाकू बन जाता है.
Source:
Bollywoodlife.com
‘एमएस धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी’ यह फिल्म भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के जीवन पर आधारित है.
Source:
Bollywoodlife.com
‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ फिल्म एक वेश्या के जीवन पर आधारित है. आलिया भट्ट ने इस फिल्म में गंगूबाई काठियावाड़ी के किरदार निभाया है.
Source:
Bollywoodlife.com
‘मैरी कॉम’ फिल्म बॉक्सर मैरी कॉम के संघर्ष और उनकी सफलता की कहानी को दर्शाती है.
Source:
Bollywoodlife.com
‘सुपर 30’ एजुकेशनल प्रोग्राम के ऊपर आधारित फिल्म है. इसमें ऋतिक रोशन ने आनन्द कुमार का किरदार निभाया है.
Source:
Bollywoodlife.com
‘भाग मिल्खा भाग’ फ्लाइंग सिख, महान मिल्खा सिंह के जीवन पर आधारित है. इस फिल्म को लोगों ने बहुत पसंद किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
साल 2016 में रिलीज ‘दंगल’ फिल्म महावीर सिंह फोगट और उनकी बेटियों के जीवन पर आधारित है.
Source:
Bollywoodlife.com
‘सरबजीत’ फिल्म पाकिस्तान में फसे एक भारतीय कैदी के जीवन पर आधारित है. फिल्म में रणदीप हुड्डा और ऐश्वर्या राय ने लिड रोल निभाया है.
Source:
Bollywoodlife.com
‘पीएम नरेंद्र मोदी’ फिल्म भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित है. इस फिल्म में विवेक ओबेरॉय ने लिड रोल निभाया है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 'या देवी...', मुस्लिम एक्टर ने पाकिस्तानी शो में बोली संस्कृत, सरस्वती वंदना सुन पूरी आवाम हैरान
अगली वेब स्टोरी देखें.