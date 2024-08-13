नेटफ्लिक्स पर इन क्राइम मूवीज को देख शरीर में होगी सिहरन
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 13, 2024
फिल्म 'सात खून माफ' आपको डरा देगी।
फिल्म 'बदला' काफी पॉपुलर हुई है।
फिल्म 'एक विलेन रिटर्न्स' अलग लेवल का क्राइम है।
फिल्म 'गेम ओवर' काफी पसंद की गई।
फिल्म 'गैंग्स ऑफ वासेपुर 2' भर-भरकर क्राइम दिखाया गया है।
फिल्म 'गंगूबाई काठियावाड़ी' को पसंद किया गया।
फिल्म 'मलंग' में क्राइम का ओवरडोज है।
फिल्म 'मोनिका, ओ माई डार्लिंग' देख आप हैरान हो जाएंगे।
फिल्म 'नाम शबाना' को देख आप थर्रा जाएंगे।
फिल्म 'रात अकेली है' ने लोगों का ध्यान खींचा।
