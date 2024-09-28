नेटफ्लिक्स पर ये क्राइम-थ्रिलर मूवीज देखते ही हवा हो जाएगी टाइट

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Sep 28, 2024

फिल्म 'गंगूबाई काठियावाड़ी' को अच्छा रिस्पॉन्स मिला.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'जवान' काफी पसंद की गई.



फिल्म 'उंगली' ने लोगों का ध्यान खींचा था.



फिल्म 'सेक्टर 36' लोगों ने होश उड़ा दिए.



फिल्म 'हैदर' काफी चर्चा में रही.



फिल्म 'आर्टिकल 15' काफी पॉपुलर हुई.



फिल्म 'धोखाः राउंड डी कॉर्नर' ने हैरान कर दिया था.



फिल्म 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' में जमकर क्राइम दिखाया गया.



फिल्म 'जाने जान' में अलग लेवल की कहानी दिखाई गई.



फिल्म 'नो वन किल्ड जेसिका' ने लोगों को हिला दिया था.



