अपने बजट से 5 गुना ज्यादा कमाई करने वाली 10 बॉलीवुड फिल्में

हम आपके हैं कौन (1994)

सिर्फ 6 करोड़ में बनी इस फॅमिली ड्रामा फिल्म ने उस साल सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे. फिल्म ने 117 करोड़ की बम्पर कमाई की थी.