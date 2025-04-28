अपने बजट से 5 गुना ज्यादा कमाई करने वाली 10 बॉलीवुड फिल्में

सिर्फ 25 लाख की लागत से बनी इस फिल्म ने करीब 5 करोड़ की कमाई की थी.Source: Bollywoodlife.com
सलमान खान और भाग्यश्री स्टारर इस फिल्म ने अपने 2 करोड़ के बजट में कुल 28 करोड़ रुपये कमाए थे.Source: Bollywoodlife.com
सनी देओल की फिल्म गदर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की थी. 19 करोड़ के बजट से 133 करोड़ कमाए थे.Source: Bollywoodlife.com
सिर्फ 6 करोड़ में बनी इस फॅमिली ड्रामा फिल्म ने उस साल सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे. फिल्म ने 117 करोड़ की बम्पर कमाई की थी.Source: Bollywoodlife.com
शाहीद कपूर और करीना कपूर को लेकर बनी इस लव स्टोरी फिल्म ने 55 करोड़ की कमाई की थी.Source: Bollywoodlife.com
आमिर खान, उर्मिला मातोंडकर और जैकी श्रॉफ इस फिल्म में थे. 4 करोड़ में तैयार हुई इस फिल्म ने 33 करोड़ की कमाई की थी.Source: Bollywoodlife.com
संजय दत्त की इस मूवी का हर कोई फैन हो गया था. इसका बजट 10 करोड़ था और इसने 33.6 करोड़ की कमाई की थी.Source: Bollywoodlife.com
फिल्म का बजट 55 करोड़ था और इसने 349 करोड़ की कमाई की थी.Source: Bollywoodlife.com
8 करोड़ के बजट में तैयार हुई इस फिल्म ने 80 करोड़ की जबरदस्त कमाई की थी.Source: Bollywoodlife.com
इस फिल्म का बजट 15 करोड़ था और इसकी कमाई 353 करोड़ से भी ज्यादा की थी.Source: Bollywoodlife.com
