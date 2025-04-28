अपने बजट से 5 गुना ज्यादा कमाई करने वाली 10 बॉलीवुड फिल्में

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Apr 28, 2025

जय संतोषी मां (1975)

सिर्फ 25 लाख की लागत से बनी इस फिल्म ने करीब 5 करोड़ की कमाई की थी.

मैंने प्यार किया (1989)

सलमान खान और भाग्यश्री स्टारर इस फिल्म ने अपने 2 करोड़ के बजट में कुल 28 करोड़ रुपये कमाए थे.

गदर - एक प्रेम कथा (2001)

सनी देओल की फिल्म गदर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की थी. 19 करोड़ के बजट से 133 करोड़ कमाए थे.

हम आपके हैं कौन (1994)

सिर्फ 6 करोड़ में बनी इस फॅमिली ड्रामा फिल्म ने उस साल सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे. फिल्म ने 117 करोड़ की बम्पर कमाई की थी.

जब वी मेट (2007)

शाहीद कपूर और करीना कपूर को लेकर बनी इस लव स्टोरी फिल्म ने 55 करोड़ की कमाई की थी.

रंगीला (1995)

आमिर खान, उर्मिला मातोंडकर और जैकी श्रॉफ इस फिल्म में थे. 4 करोड़ में तैयार हुई इस फिल्म ने 33 करोड़ की कमाई की थी.

मुन्ना भाई एमबीबीएस (2003)

संजय दत्त की इस मूवी का हर कोई फैन हो गया था. इसका बजट 10 करोड़ था और इसने 33.6 करोड़ की कमाई की थी.

3 इडियट्स (2009)

फिल्म का बजट 55 करोड़ था और इसने 349 करोड़ की कमाई की थी.

कहानी (2012)

8 करोड़ के बजट में तैयार हुई इस फिल्म ने 80 करोड़ की जबरदस्त कमाई की थी.

द कश्मीर फाइल्स (2022)

इस फिल्म का बजट 15 करोड़ था और इसकी कमाई 353 करोड़ से भी ज्यादा की थी.

