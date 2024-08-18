इन साइको-थ्रिलर फिल्मों को देख काम करना बंद कर देंगे दिमाग के घोड़े!
Shashikant Mishra
| Aug 18, 2024
फिल्म 'फोबिया' जी5 पर एंटरटेन करने के लिए है।
फिल्म 'रमन राघव 2.0' जी5 पर देखी जा सकती है।
फिल्म 'फ्रेडी' हॉटस्टार पर स्ट्रीम की जा सकती है।
फिल्म 'द गर्ल ऑन द ट्रेन' सोनी लिव पर पसंद की गई।
फिल्म 'चुपः रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट' जी5 पर काफी पॉपुलर हुई।
फिल्म 'टेबल नंबर 21' जियो सिनेमा पर स्ट्रीम कर सकते हैं।
फिल्म 'फोरेंसिक' जी5 पर खूब देखी गई।
फिल्म 'धोखाः द राउंड कॉर्नर' को नेटफ्लिक्स पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला।
फिल्म 'अंधाधुन' यूट्यूब पर देख सकते हैं।
फिल्म 'कठपुतली' हॉटस्टार पर मौजूद है।
