ऋतिक रोशन के करियर की टॉप 10 फ्लॉप मूवीज, ऐश्वर्या राय के साथ भी हुए फेल

इस फिल्म में अमीषा पटेल के साथ ऋतिक रोशन का रोमांस लोगों ने खूब पसंद किया था. लेकिन ये फिल्म फ्लॉप निकली.Source: Bollywoodlife.com
ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं का पाई थी. लेकिन बाद में इसे टीवी पर खूब देखा गया.Source: Bollywoodlife.com
इस फिल्म में ऋतिक के साथ करीना कपूर थीं. लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चली नहीं. फिल्म के गाने लोगों ने खूब पसंद किए थे.Source: Bollywoodlife.com
इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म में ऋतिक के साथ सैफ अली खान और ईशा देओल शामिल थीं. ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर ढेर हो गई थी.Source: Bollywoodlife.com
इस फिल्म से ऋतिक ने लोगों को खूब एंटरटेन किया. कहानी भी मजेदार थी. लेकिन फिल्म कुछ खास कर नहीं पाई.Source: Bollywoodlife.com
करीना कपूर और ऋतिक रोशन स्टारर इस फिल्म को ऑडियंस ने पसंद नहीं किया. ये फिल्म भी फ्लॉप निकली थी.Source: Bollywoodlife.com
ऋतिक की फिल्म काइट्स भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी.Source: Bollywoodlife.com
इस फिल्म में ऋतिक के साथ फरहान अख्तर नजर आए थे. ये फिल्म ऋतिक के करियर की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्मों में से एक है.Source: Bollywoodlife.com
यह एक हिस्टोरिकल मूवी है, जिसमें ऋतिक लीड रोल में थे. लेकिन ये मूवी भी फ्लॉप हो गई थी.Source: Bollywoodlife.com
ऐश्वर्या राय के साथ आई ये फिल्म कुछ कमाल न कर पाई और फ्लॉप हो गई थी.Source: Bollywoodlife.com
