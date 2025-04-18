ऋतिक रोशन के करियर की टॉप 10 फ्लॉप मूवीज, ऐश्वर्या राय के साथ भी हुए फेल

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Apr 18, 2025

आप मुझे अच्छे लगने लगे

इस फिल्म में अमीषा पटेल के साथ ऋतिक रोशन का रोमांस लोगों ने खूब पसंद किया था. लेकिन ये फिल्म फ्लॉप निकली.

लक्ष्य

ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं का पाई थी. लेकिन बाद में इसे टीवी पर खूब देखा गया.

यादें

इस फिल्म में ऋतिक के साथ करीना कपूर थीं. लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चली नहीं. फिल्म के गाने लोगों ने खूब पसंद किए थे.

न तुम जानों न हम

इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म में ऋतिक के साथ सैफ अली खान और ईशा देओल शामिल थीं. ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर ढेर हो गई थी.

मुझसे दोस्ती करोगे

इस फिल्म से ऋतिक ने लोगों को खूब एंटरटेन किया. कहानी भी मजेदार थी. लेकिन फिल्म कुछ खास कर नहीं पाई.

मैं प्रेम की दीवानी हूं

करीना कपूर और ऋतिक रोशन स्टारर इस फिल्म को ऑडियंस ने पसंद नहीं किया. ये फिल्म भी फ्लॉप निकली थी.

काइट्स

ऋतिक की फिल्म काइट्स भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी.

लक बाय चांस

इस फिल्म में ऋतिक के साथ फरहान अख्तर नजर आए थे. ये फिल्म ऋतिक के करियर की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्मों में से एक है.

मोहनजो दारो

यह एक हिस्टोरिकल मूवी है, जिसमें ऋतिक लीड रोल में थे. लेकिन ये मूवी भी फ्लॉप हो गई थी.

गुजारिश

ऐश्वर्या राय के साथ आई ये फिल्म कुछ कमाल न कर पाई और फ्लॉप हो गई थी.

