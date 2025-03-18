दिव्या भारती की 10 शानदार फिल्में, IMDb पर मिली है तगड़ी रेटिंग

दिव्या भारती की 10 शानदार फिल्में, IMDb पर मिली है तगड़ी रेटिंग
Mishra Rajivranjan
| Mar 18, 2025
दिव्या भारती की फिल्म ‘दीवाना’ एक रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा फिल्म है. फिल्म में दिव्या संग शाहरुख और ऋषि कपूर नजर आते हैं.
शोला और शबनम फिल्म में दिव्या भारती और गोविंदा की केमिस्ट्री देकते ही बनती हैं.
विश्वात्मा दिव्या की पहली बॉलीवुड फिल्म थी. इस फिल्म से ही एक्ट्रेस इंडस्ट्री में छा गई थीं.
Chittemma Mogudu, दिव्या की ये सॉउथ इंडियन फिल्म भी कमाल की है. इस फिल्म को सबसे अधिक 8.6 की IMDb रेटिंग मिली है.
Bobbili Raja, एक्शन से भरपूर इस साउथ फिल्म में दिव्या ने कमाल की एक्टिंग की है. IMDb रेटिंग 6.9 की है.
Rowdy Alludu, इस फिल्म में साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी भी शामिल हैं. 7.4 की IMDb रेटिंग है.
फिल्म Dil Aashna Hai में शाहरुख खान और दिव्या भारती ने लीड रोल निभाया है. दिव्या भारती की इस फिल्म को IMDb पर 4.9 की रेटिंग मिली है.
Dharma Kshetram, यह भी एक साउथ फिल्म है. IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग 7.2 की है.
दिव्या भारती की फिल्म Assembly Rowdy को IMDb पर 6.7 की रेटिंग मिली है.
दमदार एक्शन और रोमांस से भरपूर फिल्म Kshatriya आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए. इस फिल्म को 5.9 की IMDb रेटिंग मिली है.
