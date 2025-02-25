बॉलीवुड के टॉप 10 आइकॉनिक फिल्में, 100 बार देखने के बाद भी नहीं भरेगा मन
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 25, 2025
‘शोले’ साल 1975 में रिलीज यह फिल्म बहुत फेमस हुआ था. इसमें अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और अमजद खान नजर आते हैं.
‘मुगल-ए-आजम’ में दिलीप कुमार, मधुबाला और पृथ्वीराज कपूर ने मुख्य भूमिका निभाई है.
‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ एक रोमांटिक फिल्म है. इसमें शाहरुख खान और काजोल ने लीड रोल निभाया है.
‘कुछ कुछ होता है’ फिल्म में दोस्ती और प्यार को दिखाया गया है. इस फिल्म को लोगों ने बहुत पसंद किया था.
‘कभी खुशी कभी गम’ फिल्म साल 2001 में रिलीज हुआ था. इस फिल्म में पारिवारिक कहानी को दिखाया गया है.
‘विवाह’ साल 2006 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में परिवार और प्रेम कहानी दिखाई गई है.
‘लगान’ फिल्म में एक छोटे से गांव की कहानी है जो अंग्रेजों के खिलाफ क्रिकेट मैच जीतकर अपनी लगान माफ करवाता है.
‘3 इडियट्स’ फिल्म में इंजीनियरिंग छात्रों की कहानी है. यह भी जबरदस्त फिल्म है.
‘हम साथ-साथ हैं’ फिल्म में परिवार की कहानी दिखाई गई है. इसे भी लोगों ने बहुत पसंद किया था.
‘तारे जमीन पर’ आमिर खान की यह फिल्म बच्चों के लिए बहुत स्पेशल है. इसे फैमिली के साथ जरूर देखें.
