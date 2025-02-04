सिनेमाघरों में सालों लगीं रही ये 10 फिल्में, एक तो 30 साल से कर रही है सबके दिलों पर राज
सलमान खान और भाग्यश्री स्टारर फिल्म 'मैंने प्यार किया' भी 1 साल तक सिनेमाघरों में चली थी.
कॉलेज के दिनों में होने वाले प्यार की कहानियों पर बनी फिल्म मोहब्बतें लोगों ने करीब 1 साल तक सिनेमा हॉल में देखी.
ऋतिक रोशन की फिल्म कहो ना प्यार है भी करीब 1 साल तक सिनेमा हॉल में चली थी.
राज कपूर की फिल्म बरसात करीब 2 साल तक सिनेमा हॉल में लगी थी.
दिलीप कुमार, मधुबाला और पृथ्वीराज कपूर स्टारर फिल्म मुगल-ए-आजम 3 साल तक सिनेमाघरों में लगी रही थी.
1995 में आई फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे आज भी लगातार 30 सालों से मुंबई के मराठा मंदिर थिएटर में दिखाई जा रही है.
फिल्म शोले 5 साल से ज्यादा समय तक सिनेमाघरों में चली थी.
सलमान खान और माधुरी दीक्षित की फिल्म 'हम आपके हैं कौन' करीब 1 साल तक सिनेमाघरों में चली थी.
आमिर खान की लाजवाब मूवी राजा हिंदुस्तानी को लोगों ने लगभग 1 साल तक सिनेमघरों में देखी.
अशोक कुमार स्टारर फिल्म किस्मत 3 साल से ज्यादा तक सिनेमाघरों में लगी थी.
