सिनेमाघरों में सालों लगीं रही ये 10 फिल्में, एक तो 30 साल से कर रही है सबके दिलों पर राज

Mishra Rajivranjan Sushilkumar Source: Bollywoodlife.com | Feb 04, 2025

सलमान खान और भाग्यश्री स्टारर फिल्म 'मैंने प्यार किया' भी 1 साल तक सिनेमाघरों में चली थी.

Source: Bollywoodlife.com

कॉलेज के दिनों में होने वाले प्यार की कहानियों पर बनी फिल्म मोहब्बतें लोगों ने करीब 1 साल तक सिनेमा हॉल में देखी.

Source: Bollywoodlife.com

ऋतिक रोशन की फिल्म कहो ना प्यार है भी करीब 1 साल तक सिनेमा हॉल में चली थी.

Source: Bollywoodlife.com

राज कपूर की फिल्म बरसात करीब 2 साल तक सिनेमा हॉल में लगी थी.

Source: Bollywoodlife.com

दिलीप कुमार, मधुबाला और पृथ्वीराज कपूर स्टारर फिल्म मुगल-ए-आजम 3 साल तक सिनेमाघरों में लगी रही थी.

Source: Bollywoodlife.com

1995 में आई फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे आज भी लगातार 30 सालों से मुंबई के मराठा मंदिर थिएटर में दिखाई जा रही है.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म शोले 5 साल से ज्यादा समय तक सिनेमाघरों में चली थी.

Source: Bollywoodlife.com

सलमान खान और माधुरी दीक्षित की फिल्म 'हम आपके हैं कौन' करीब 1 साल तक सिनेमाघरों में चली थी.

Source: Bollywoodlife.com

आमिर खान की लाजवाब मूवी राजा हिंदुस्तानी को लोगों ने लगभग 1 साल तक सिनेमघरों में देखी.

Source: Bollywoodlife.com

अशोक कुमार स्टारर फिल्म किस्मत 3 साल से ज्यादा तक सिनेमाघरों में लगी थी.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: गंजा सिर, माथे पर मांगटीका... कौन है ये खूबसूरत दुल्हन?

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.