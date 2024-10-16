इन इंडियन मूवीज के सस्पेंस के आगे हॉलीवुड का दिमाग भी हो जाएगा फेल

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Oct 16, 2024

फिल्म 'अंधाधुन' यूट्यूब पर देखी जा सकती है.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'बदला' को नेटफ्लिक्स पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'दृश्यम' जियो सिनेमा पर देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'गुमनाम' जी5 पर स्ट्रीम की जा सकती है.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'हिटः द फर्स्ट केस' प्राइम वीडियो पर खूब देखी गई.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'पुलिस स्टोरी' यूट्यूब पर एंटरटेन करने के लिए है.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'सैल्यूट' सोनी लिव पर काफी चर्चा में रही.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'तलाश' नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'तलवार' हॉटस्टार पर स्ट्रीम कर सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'यशोदा' प्राइम वीडियो पर काफी पॉपुलर हुई.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: दीवाली वीक पर फैमिली के साथ ओटीटी पर देखें सस्पेंस से भरपूर ये 10 फिल्में

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.