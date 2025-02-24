Birthday Special: इन 10 फिल्मों ने बनाया संजय लीला भंसाली को बॉलीवुड का बेस्ट डायरेक्टर
Mishra Rajivranjan
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 24, 2025
Goliyon Ki Raasleela Ram-Leela एक अनोखी प्रेम है. इसे आप Jio Hotstar पर देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
हाल ही आई फिल्म Gangubai Kathiawadi में आलिया भट्ट की एक्टिंग कमाल की है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म Padmaavat में रानी पद्मावती का इतिहास दिखाया गया है.
Source:
Bollywoodlife.com
Devdas देव और पारो की अमर प्रेम कहानी है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म Bajirao Mastani में रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा लीड रोल में हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म Hum Dil De Chuke Sanam में सलमान खान और ऐश्वर्या रॉय की केमिस्ट्री देखते ही बनती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Mary Kom फिल्म भारतीय महिला मुक्केबाज की कहानी बताती है.
Source:
Bollywoodlife.com
Gabbar Is Back अक्षय कुमार स्टारर शानदार फिल्म है.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्शन से भरपूर फिल्म Rowdy Rathore एक मजेदार फिल्म है.
Source:
Bollywoodlife.com
Heeramandi एक TV सीरीज है. इसे आप Netflix पर देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: इन बॉलीवुड फिल्मों में दिखेगी भारतीय इतिहास की झांकी, फैमिली संग जरूर देखें ये शानदार मूवीज
अगली वेब स्टोरी देखें.