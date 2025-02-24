Birthday Special: इन 10 फिल्मों ने बनाया संजय लीला भंसाली को बॉलीवुड का बेस्ट डायरेक्टर

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Feb 24, 2025

Goliyon Ki Raasleela Ram-Leela एक अनोखी प्रेम है. इसे आप Jio Hotstar पर देख सकते हैं.

हाल ही आई फिल्म Gangubai Kathiawadi में आलिया भट्ट की एक्टिंग कमाल की है.

फिल्म Padmaavat में रानी पद्मावती का इतिहास दिखाया गया है.

Devdas देव और पारो की अमर प्रेम कहानी है.

फिल्म Bajirao Mastani में रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा लीड रोल में हैं.

फिल्म Hum Dil De Chuke Sanam में सलमान खान और ऐश्वर्या रॉय की केमिस्ट्री देखते ही बनती हैं.

Mary Kom फिल्म भारतीय महिला मुक्केबाज की कहानी बताती है.

Gabbar Is Back अक्षय कुमार स्टारर शानदार फिल्म है.

एक्शन से भरपूर फिल्म Rowdy Rathore एक मजेदार फिल्म है.

Heeramandi एक TV सीरीज है. इसे आप Netflix पर देख सकते हैं.

