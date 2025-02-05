उर्मिला मातोंडकर की ये 10 फिल्में नहीं देखी तो क्या देखा
Mishra Rajivranjan Sushilkumar
| Feb 05, 2025
Ek Hasina Thi एक गजब की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है.
हिमेश रेशमिया की फिल्म Karzzzz में उर्मिला मातोंडकर ने लीड रोल निभाया है.
Dillagi एक रोमांटिक फिल्म है, जिसमें दो भाइयों को एक ही लड़की से प्यार हो जाता है.
फिल्म Bhoot उर्मिला की एक हॉरर फिल्म है.
Rangeela एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है.
अनिल कपूर और श्रीदेवी के साथ ही उर्मिला मातोंडकर भी Judaai फिल्म के लीड रोल में हैं.
Jungle एक लाजवाब एक्शन थ्रिलर फिल्म है.
क्राइम और दमदार एक्शन वाली फिल्म Satya में उर्मिला ने बहुत अच्छा काम किया है.
अक्षय कुमार और उर्मिला मातोंडकर की फिल्म Aflatoon एक क्राइम एक्शन फिल्म है.
फिल्म Chamatkar में लोगों ने शाहरुख और उर्मिला की जोड़ी को खूब पसंद किया था.
