माधुरी दीक्षित की 10 सबसे ज्यादा IMDb रेटिंग वाली फिल्में

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Feb 25, 2025

Dil To Pagal Hai शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित और करिश्मा कपूर की सुपरहिट मूवी है. इसे IMDb पर 7 रेटिंग मिली है.

प्रकाश झा की फिल्म Mrityudand 1997 में रिलीज हुई थी. इसे IMDb पर 7.1 रेटिंग मिली है.

फिल्म Devdas 2002 में आई थी. इस फिल्म को IMDb पर 7.5 रेटिंग मिली है.

अनिल कपूर स्टारर फिल्म Tezaab में माधुरी ने लीड रोल निभाया था. इस फिल्म को IMDb पर 6.9 रेटिंग मिली है.

Dedh Ishqiya फिल्म में माधुरी के अलावा हुमा कुरैशी, नसीरुद्दीन शाह अहम किरदार में थे. इस फिल्म को IMDb पर 7 रेटिंग मिली है.

फिल्म Saajan को 7.2 की रेटिंग मिली है.

माधुरी दीक्षित और सलमान खान स्टारर एवरग्रीन फिल्म Hum Aapke Hain Koun..! को IMDb पर 7.5 रेटिंग मिली है.

माधुरी की फिल्म Parinda को IMDb पर 7.8 रेटिंग मिली है.

फिल्म Anjaam को 6.6 की रेटिंग है. इस फिल्म में शाहरुख ने निगेटिव रोल निभाया था.

माधुरी दीक्षित की फिल्म Prahaar: The Final Attack साल 1991 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को IMDb पर 8 रेटिंग मिली है.

