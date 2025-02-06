90s की हसीना रवीना टंडन की ये 10 फिल्में हैं लाजवाब
Maatr एक कमाल की थ्रिलर ड्रामा है. इसे आप हॉटस्टार, प्राइम वीडियो और यूट्यूब पर देख सकते हैं.
रवीना की फिल्म Satta एक पोलिटिकल ड्रामा है, जो Zee5 पर मौजूद है.
फिल्म Sandwich में गोविंदा का डबल रोल है. रवीना टंडन की ये फिल्म देखकर आपको मजा आ जाएगा.
Patthar ke Phool में रवीना सलमान खान से साथ लीड रोल में नजर आई थीं.
रवीना टंडन और गोविंदा स्टारर फिल्म Waah! Tera Kya Kehna गजब की कॉमेडी फिल्म है.
एक्शन और रोमांस का डबल डोज देने वाली फिल्म Dilwale आप Zee5 और प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
अनिल कपूर और श्रीदेवी स्टारर फिल्म Ladla में रवीना ने भी धांसू एक्टिंग की है.
Khiladiyon ka Khiladi अक्षय कुमार की एक एक्शन फिल्म है. फिल्म में रेखा और रवीना भी शामिल हैं.
फिल्म Dulhe Raja रवीना टंडन और गोविंदा की एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है.
एक्शन से भरपूर फिल्म Ziddi में रवीना टंडन के साथ ही सनी देओल, राज बब्बर और आशीष विद्यार्थी शामिल हैं.
