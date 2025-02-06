90s की हसीना रवीना टंडन की ये 10 फिल्में हैं लाजवाब

Mishra Rajivranjan Sushilkumar Source: Bollywoodlife.com | Feb 06, 2025

Maatr एक कमाल की थ्रिलर ड्रामा है. इसे आप हॉटस्टार, प्राइम वीडियो और यूट्यूब पर देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

रवीना की फिल्म Satta एक पोलिटिकल ड्रामा है, जो Zee5 पर मौजूद है.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म Sandwich में गोविंदा का डबल रोल है. रवीना टंडन की ये फिल्म देखकर आपको मजा आ जाएगा.

Source: Bollywoodlife.com

Patthar ke Phool में रवीना सलमान खान से साथ लीड रोल में नजर आई थीं.

Source: Bollywoodlife.com

रवीना टंडन और गोविंदा स्टारर फिल्म Waah! Tera Kya Kehna गजब की कॉमेडी फिल्म है.

Source: Bollywoodlife.com

एक्शन और रोमांस का डबल डोज देने वाली फिल्म Dilwale आप Zee5 और प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

अनिल कपूर और श्रीदेवी स्टारर फिल्म Ladla में रवीना ने भी धांसू एक्टिंग की है.

Source: Bollywoodlife.com

Khiladiyon ka Khiladi अक्षय कुमार की एक एक्शन फिल्म है. फिल्म में रेखा और रवीना भी शामिल हैं.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म Dulhe Raja रवीना टंडन और गोविंदा की एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है.

Source: Bollywoodlife.com

एक्शन से भरपूर फिल्म Ziddi में रवीना टंडन के साथ ही सनी देओल, राज बब्बर और आशीष विद्यार्थी शामिल हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: गैंगस्टर लाइफ पर बनी हैं ये वेब सीरीज, कहानी देख दहल जाएगा दिल

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.