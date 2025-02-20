‘सनम तेरी कसम’ पसंद है तो ये 10 मूवीज जरूर देखें, घर बैठे-बैठे आराम से मिल जाएंगी
Mishra Rajivranjan
| Feb 20, 2025
फिल्म Charlie में एक लड़की उस लड़के को ढूंढ रही है, जो उसके घर में पहले से रहता था. ये फिल्म YouTube पर अवेलेबल है.
Sapta Sagaradaache Ello - Side A एक गजब की लव स्टोरी है जो आपको Amazon Prime पर मिल जाएगी.
फिल्म Thiruchitrambalam में एक लड़के की कहानी दिखाई गई है जिसे दो बार प्यार होता है लेकिन वह अपने पापा से डरता है. फिल्म Amazon Prime पर देख सकते हैं.
फिल्म Amaran एक आर्मी सोल्जर की कहानी है. ये आपको Netflix पर मिल जाएगी.
फिल्म Lootera में एक लड़की को एक मूर्ति चोर से प्यार होता है. फिल्म YouTube पर देख सकते हैं.
JioTV पर मौजूद Past Lives एक कमाल की मूवी है.
फिल्म Hi Naina में एक लड़की छोटी सी बच्ची के पापा के प्यार में पड़ जाती है. यह एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है, जिसे Netflix देख सकते हैं.
Laila Majnu प्यार की एक अनोखी कहानी है. इसे आप Netflix पर देख सकते हैं.
और फिल्म 96 का तो कोई जवाब नहीं! इसे आप SonyLiv और Amazon Prime पर देख सकते हैं.
Dear Comrade एक फीमेल क्रिकेटर की कहानी है. इसे आप Prime Video और JioHotstar पर देख सकते हैं.
