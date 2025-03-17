नेटफ्लिक्स की 10 सबसे महंगी फिल्में, 2025 में आई इस फिल्म ने किया है टॉप
Mar 17, 2025
इस लिस्ट में 2017 की फिल्म Bright अपने $90 मिलियन के बजट के साथ 10वें नंबर पर है.
9वें नंबर पर फिल्म The Midnight Sky (2020) है. इस फिल्म का बजट $100 मिलियन के आस-पास है.
2019 में आई फिल्म Triple Frontier 8वें नंबर पर है. इसका बजट $115 मिलियन का है.
$120 मिलियन के बजट के साथ फिल्म Outlaw King (2018) 7वें नंबर पर है.
छटे स्थान पर फिल्म Beverly Hills Cop: Axel F (2024) है. इस फिल्म का बजट $150 मिलियन है.
5वें स्थान पर Underground (2019) फिल्म है. इसका बजट भी $150 मिलियन है.
फिल्म The Irishman (2019) अपने $160 मिलियन के बजट के साथ चौथे स्थान पर है.
तीसरे पर Red Notice (2021) फिल्म है, जिसका बजट $200 मिलियन है.
दूसरे नंबर पर 2022 में आई फिल्म The Gray Man है, जिसका बजट $200 मिलियन है.
और टॉप पर यानी पहले नंबर पर हाल ही में रिलीज हुई फिल्म The Electric State है. इसका बजट $320 मिलियन है.
