Hollywood के फैन हो और इंडियन सिनेमा को कमजोर समझते हो? अंग्रेजी चश्मा उतारो और ये 10 फिल्में देख डालो

Awe

इस फिल्म की कहानी आपके सोच से परे है. फिल्म में एक ऐसी लड़की है जिसके दिमाग में 6 लोग रहते हैं.

Karnan

कहानी एक क्रिमिनल की, जो 100 से ज्यादा पुलिसवालों को तलवार से काट डालता है.

Kumbalangi Nights

यह एक लव स्टोरी फिल्म है. इस फिल्म में विलेन हीरो का जीजा होता है.

Ustad Hotel

एक 5 स्टार हॉटेल के बगल में छोटा सा ढाबा, जहां भीड़ हॉटेल से भी ज्यादा होती है.

Sarpatta Parambarai

ये फिल्म बॉक्सिंग मैच पर आधारित है, जहां हजारों लोग की जिंदगी दांव पर लगी है.

Maanagaram

Maanagaram एक्शन से भरपूर इस फिल्म में शहर के सबसे बड़े पॉवरफुल डॉन के बेटे को किडनैप कर लिया जाता है.

Malik

जेल में बंद है देश का सबसे बड़ा डॉन, जिसे मारने की जिम्मेदारी उसके भाई के बेटे को दी गई है.

Jai Bhim

सच और इंसाफ की ये कहानी देख आपका दिमाग हिल जाएगा.

Jio Hotstar पर मौजूद Vikram Vedha भी देख सकते हैं.

Garuda Gamana Vrishabha Vahana

फिल्म में दो व्यक्ति के बीच जबरदस्त एक्शन दिखाया गया है.

