Hollywood के फैन हो और इंडियन सिनेमा को कमजोर समझते हो? अंग्रेजी चश्मा उतारो और ये 10 फिल्में देख डालो

इस फिल्म की कहानी आपके सोच से परे है. फिल्म में एक ऐसी लड़की है जिसके दिमाग में 6 लोग रहते हैं.
कहानी एक क्रिमिनल की, जो 100 से ज्यादा पुलिसवालों को तलवार से काट डालता है.
यह एक लव स्टोरी फिल्म है. इस फिल्म में विलेन हीरो का जीजा होता है.
एक 5 स्टार हॉटेल के बगल में छोटा सा ढाबा, जहां भीड़ हॉटेल से भी ज्यादा होती है.
ये फिल्म बॉक्सिंग मैच पर आधारित है, जहां हजारों लोग की जिंदगी दांव पर लगी है.
Maanagaram एक्शन से भरपूर इस फिल्म में शहर के सबसे बड़े पॉवरफुल डॉन के बेटे को किडनैप कर लिया जाता है.
जेल में बंद है देश का सबसे बड़ा डॉन, जिसे मारने की जिम्मेदारी उसके भाई के बेटे को दी गई है.
सच और इंसाफ की ये कहानी देख आपका दिमाग हिल जाएगा.
फिल्म में दो व्यक्ति के बीच जबरदस्त एक्शन दिखाया गया है.
