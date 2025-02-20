टॉप 5 मलयालम फिल्में जिनके सामने Hollywood भी है फेल

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Feb 20, 2025

इंडिया की मलयालम फिल्म इंडस्ट्री काफी तेजी से आगे बढ़ रही है.

आज हम आपके लिए मलयालम सिनेमा की कुछ ऐसी मूवीज लाए हैं, जिनके सामने आपको Hollywood भी फीका लगेगा.

ये पांचों फिल्में कमाल की हैं.

मलयालम भाषा की थ्रिलर फिल्म Aattam देख आप दंग रह जाएंगे. ये फिल्म आपको Amazon Prime Video पर मिल जाएगी.

Anweshippin Kandethum कमाल की थ्रिलर ड्रामा फिल्म है. ये फिल्म Netflix पर मौजूद है.

Manjummel Boys मलयालम सिनेमा की एक शानदार सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है. ये आपको JioHotstar मिल जाएगी.

2024 में आई Bramayugam एक हॉरर थ्रिलर फिल्म है. ये फिल्म आपको Sony LIV पर मिल जाएगी.

मलयालम सिनेमा की फिल्म Aadujeevitham: The Goat Life एक सर्वाइवल ड्रामा है. इसे आप Netflix पर देख सकते हैं.

