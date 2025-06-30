Bhojpuri: इन 5 फिल्मों में पवन सिंह और अक्षरा सिंह ने जमकर किया है रोमांस

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Jun 30, 2025

भोजपुरी इंडस्ट्री के सितारें पवन सिंह और अक्षरा सिंह की जोड़ी आज भी लोगों की पहली पसंद है.

आज हम आपको इन दोनों की कुछ खास फिल्मों के बारे में बता रहे हैं. इन फिल्मों में दोनों ने कमाल काम काम किया है.

तबादला (Tabadla)

2017 में आई इस फिल्म में पवन सिंह ने एक दबंग पुलिस ऑफिसर का रोल निभाया था और अक्षरा सिंह उनके साथ लीड रोल में थीं.

सरकार राज (Sarkar Raj)

इस सुपरहिट भोजपुरी फिल्म में पवन सिंह के साथ इसमें अक्षरा सिंह के अलावा रानी चटर्जी, मोनालिसा और काजल राघवानी भी शामिल हैं.

धड़कन (Dhadkan)

यह एक इस रोमांटिक-एक्शन फिल्म है. इसमें पवन सिंह और अक्षरा सिंह के अलावा निधि झा और शिखा मिश्रा भी अहम रोल में हैं.

सत्या (Satya)

2017 में आई इस फिल्म में पवन सिंह के साथ अक्षरा सिंह और काजल राघवानी नजर आई थीं.

त्रिदेव (Tridev)

एक्शन से भरपूर इस फिल्म में रोमांस भी गजब का दिखाया गया है. फिल्म में पवन सिंह और अक्षरा सिंह के साथ अरविंद अकेला कल्लू और नेहा श्री भी थे.

