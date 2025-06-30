Bhojpuri: इन 5 फिल्मों में पवन सिंह और अक्षरा सिंह ने जमकर किया है रोमांस

2017 में आई इस फिल्म में पवन सिंह ने एक दबंग पुलिस ऑफिसर का रोल निभाया था और अक्षरा सिंह उनके साथ लीड रोल में थीं.Source: Bollywoodlife.com
इस सुपरहिट भोजपुरी फिल्म में पवन सिंह के साथ इसमें अक्षरा सिंह के अलावा रानी चटर्जी, मोनालिसा और काजल राघवानी भी शामिल हैं.Source: Bollywoodlife.com
यह एक इस रोमांटिक-एक्शन फिल्म है. इसमें पवन सिंह और अक्षरा सिंह के अलावा निधि झा और शिखा मिश्रा भी अहम रोल में हैं.Source: Bollywoodlife.com
2017 में आई इस फिल्म में पवन सिंह के साथ अक्षरा सिंह और काजल राघवानी नजर आई थीं.Source: Bollywoodlife.com
एक्शन से भरपूर इस फिल्म में रोमांस भी गजब का दिखाया गया है. फिल्म में पवन सिंह और अक्षरा सिंह के साथ अरविंद अकेला कल्लू और नेहा श्री भी थे.Source: Bollywoodlife.com
