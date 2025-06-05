लाइफ में एक बार जरूर देखें दिव्या भारती की ये 7 लाजवाब फिल्में, दिल को मिलेगा सुकून

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Jun 05, 2025

'दिल ही तो है', 1992 में आई यह एक रोमांटिक फिल्म है. इस फिल्म में जैकी श्राॅफ का डबल रोल रहता है.

फिल्म ‘शतरंज’ में दिव्या भारती के साथ ही जैकी श्रॉफ, मिथुन और जूही चावला भी है. यह एक कमाल की एक्शन फिल्म है.

दिव्या भारती की इस रोमांटिक फिल्म को देखकर आपको बेहद सुकून मिलेगा. फिल्म का नाम बलवान है.

'क्षत्रिय' एक एक्शन ड्रामा फिल्म है. फिल्म में दिव्या संजय दत्त के अपोजिट नजर आती हैं.

दिव्या भारती की फिल्म 'दीवाना' से शाहरुख खान रातोंरात स्टार बन गए थे. यह शाहरुख की पहली बॉलीवुड फिल्म भी है.

'फिल्म शोला और शबनम' में दिव्या और गोविंदा की जोड़ी खूब पसंद की गई थी.

1992 में आई दिव्या भारती की फिल्म 'गीत' एक म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म है.

