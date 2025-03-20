एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे की 7 शानदार फिल्में, डॉ. प्रीति की अदाएं देख आप भी दे बैठेंगे दिल
Mishra Rajivranjan
| Mar 20, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे 80 और 90 के दशक की टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल रही हैं.
सोनाली ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं. आज हम आपको उनकी टॉप 7 फिल्मों के बारे में बता रहे रहे हैं.
सोनाली ने साउथ फिल्म ‘मन्मधुदु’ में एक्टर नागार्जुन के साथ लीड रोल निभाया था.
‘जख्म’ साल 1998 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में सोनाली के अलावा इस फिल्म में पूजा भट्ट, अजय देवगन नागार्जुन अहम किरदार में थे.
साल 1999 रिलीज हुई सोनाली बेंद्रे की फिल्म ‘सरफरोश’ जबरदस्त सुपरहिट फिल्म है.
फिल्म 'हमारा दिल आपके पास है' है में सोनाली के अलावा ऐश्वर्या राय और अनिल कपूर अहम किरदार में थे.
सोनाली की फिल्म ‘मेजर साब’ में अमिताभ बच्चन और अजय देवगन भी शामिल हैं.
मल्टीस्टारर फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ में सोनाली ने डॉ. प्रीति नाम का बड़ा ही प्यारा किरदार निभाया है.
दिलजले, सोनाली बेंद्रे और अजय देवगन स्टारर ये फिल्म साल 1996 में रिलीज हुई थी.
