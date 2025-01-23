जितेंद्र कपूर की 7 कमाल की फिल्में, हर फिल्म में मिलेगा एंटरटेनमेंट का सुपर डोज
Bollywood Staff
| Jan 23, 2025
अपने जमाने के सुपरस्टार जितेंद्र कपूर आज भी एकदम फिट और हैंडसम लगते हैं.
जीतेन्द्र कपूर की पत्नी शोभा और तुषार कपूर भी हिंदी सिनेमा से जुड़े हुए हैं.
आइए आज इनकी 7 शानदार फिल्मों के बारे में जानते हैं. इन फिल्मों को एक बार जीवन में जरूर देख लेनी चाहिए.
जीतेन्द्र की फिल्म फर्ज को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं. इस फिल्म की कहानी आपको खूब पसंद आएगी.
जानी दुश्मन फिल्म के खतरनाक सीन्स और एक्शन देख आपको मजा आएगा.
स्वर्ग नर्क भी जीतेन्द्र की शानदार मूवी है.
रेखा और जीतेन्द्र स्टारर इस फिल्म को आप YouTube पर देख सकते हैं.
फर्ज और कानून फिल्म को आप YouTube पर फ्री में देख सकते हैं.
धरम वीर कमाल की मूवी है. फिल्म में दो दोस्त और उनके संघर्ष के बारे में दिखाया गया है.
अगर आप क्लासिक मूवीज पसंद करते हैं तो एक बार ‘मेरी आवाज सुनो’ फिल्म को देखें.
