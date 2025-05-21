बैन हैं ये 7 फिल्में, लेकिन फिर भी YouTube पर जमकर देखते हैं लोग

May 21, 2025

वॉटर

इस फिल्म में लोग विधवा औरतों के साथ कैसा व्यव्हार करते हैं और बाल विवाह भी दिखाया गया है. रिलीज होने के बाद इस फिल्म को बैन कर दिया गया.

बैंडिट क्वीन

फूलन देवी पर बनी इस फिल्म का विरोध खुद फूलन देवी ने किया था. फिल्म में कई खतरनाक दृश्य शामिल हैं.

अनफ्रीडम

साल 2015 में आई यह एक एडल्ट ड्रामा फिल्म है. फिल्म में शामिल कुछ सीन्स की वजह से इसे बैन कर दिया गया.

लोव (Loev)

यह फिल्म भी बैन है. फिल्म में ध्रुव और शिव नाम के गे कपल होते हैं.

फायर

इस फिल्म में सेम सेक्स लव स्टोरी दिखाई गई है. फिल्म में एक्ट्रेस शबाना आजमी और नंदिता दास लीड रोल में हैं.

कामसूत्र: ए टेल ऑफ लव

इस फिल्म में दिग्गज एक्ट्रेस रेखा भी शामिल थीं. फिल्म में कई एडल्ट सीन शामिल थे.

द पिंक मिरर

साल 2004 में आई इस फिल्म को बैन कर दिया गया. फिल्म ट्रांसजेंडर महिलाओं पर केंद्रित थी.

