बैन हैं ये 7 फिल्में, लेकिन फिर भी YouTube पर जमकर देखते हैं लोग

इस फिल्म में लोग विधवा औरतों के साथ कैसा व्यव्हार करते हैं और बाल विवाह भी दिखाया गया है. रिलीज होने के बाद इस फिल्म को बैन कर दिया गया.Source: Bollywoodlife.com
फूलन देवी पर बनी इस फिल्म का विरोध खुद फूलन देवी ने किया था. फिल्म में कई खतरनाक दृश्य शामिल हैं.Source: Bollywoodlife.com
साल 2015 में आई यह एक एडल्ट ड्रामा फिल्म है. फिल्म में शामिल कुछ सीन्स की वजह से इसे बैन कर दिया गया.Source: Bollywoodlife.com
यह फिल्म भी बैन है. फिल्म में ध्रुव और शिव नाम के गे कपल होते हैं.Source: Bollywoodlife.com
इस फिल्म में सेम सेक्स लव स्टोरी दिखाई गई है. फिल्म में एक्ट्रेस शबाना आजमी और नंदिता दास लीड रोल में हैं.Source: Bollywoodlife.com
इस फिल्म में दिग्गज एक्ट्रेस रेखा भी शामिल थीं. फिल्म में कई एडल्ट सीन शामिल थे.Source: Bollywoodlife.com
साल 2004 में आई इस फिल्म को बैन कर दिया गया. फिल्म ट्रांसजेंडर महिलाओं पर केंद्रित थी.Source: Bollywoodlife.com
