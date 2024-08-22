कम बजट वाली इन फिल्मों ने की खूब कमाई
| Aug 22, 2024
कम बजट में बनी फिल्म 'स्त्री 2' बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई कर रही है।
'स्त्री 2' के अलावा ऐसी कई लो बजट फिल्में हैं, लेकिन अच्छी खासी कमाई कर रही है।
आइए उन कम बजट वाली फिल्मों के नाम बताते हैं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है।
विक्रांत मैसी की फिल्म 12वीं फेल की कमाई देख मेकर्स की खुशी का ठिकाना नहीं था।
फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई की थी।
फिल्म 'केरल स्टोरी' ने बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई की थी।
फिल्म 'कहानी' ने बॉक्स ऑफिस के सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया था।
आलिया भट्ट की फिल्म 'राजी' का भी यही हाल था।
फिल्म 'फुकरे 3' ने बॉस ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया था।
