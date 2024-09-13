इन 7 फिल्मों में दिखी यूपी-बिहार की कहानी
पिछले कुछ सालों में ऐसी कई फिल्में बनी हैं, जिसमें यूपी-बिहार की कहानी को दर्शाया गया है।
अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको ऐसी 7 फिल्मों के बारे में बताएंगे जिसमें यूपी-बिहार की कहानी को दिखाया गया है।
फिल्म 'गंगाजल' में बिहार के भागलपुर में 13 कैदियों की आंखों में तेजाब डाले जाने की घटना को दिखाया है।
2005 की फिल्म 'अपहरण' में बिहार की बढ़ती घटनाओं को दर्शाया गया है।
फिल्म 'ओमकारा' में यूपी के कल्चर, ट्रेडिशन और उसके अंदाज को बखूबी दिखाया गया है।
इस लिस्ट में परिणिति चोपड़ा की फिल्म 'इशकजादे'भी शामिल है।
फिल्म 'रांझणा' में यूपी के बनारस की गलियों और घाटी को बखूबी दिखाया है।
'तनु वेड्स मनु' फिल्म में यूपी के कल्चर को कैमरे पर उतारा गया है।
'शूल' फिल्म में बिहार पुलिस व्यवस्था की खामियों को बहुत ही गहराई के साथ दिखाया गया है।
