बार-बार वही सब देखकर हो गए हैं बोर, तो इस बार देखें ये 7 फिल्में, जिनका कॉन्सेप्ट है सबसे अलग

यह एक सस्पेंस कॉमेडी फिल्म है. इसकी कहानी में मरे हुए लोगों को बेचा जाता है.Source: Bollywoodlife.com
फिल्म की कहानी एलियन की है जो धरती पर रहने वाले एक मशहूर साइंटिस्ट के बेटे को मारना चाहता है.Source: Bollywoodlife.com
इस फिल्म की अजीबो-गरीब कहानी आपका माथा घुमा देगी. फिल्म में एक औरत बच्चे की जगह सब्जी को जन्म देती है.Source: Bollywoodlife.com
इस फिल्म में पिछले जन्म में आजादी की लड़ाई लड़ने वाला एक व्यक्ति होता है.Source: Bollywoodlife.com
इस फिल्म की कहानी काफी अलग है. फिल्म में एक आदमी शहर से सारे बंदरों को भगाना चाहता है.Source: Bollywoodlife.com
नातिन के साथ हुए दुष्कर्म का बदला लेने के लिए एक 70 साल की औरत एक व्यक्ति का प्राइवेट पार्ट काट देती है.Source: Bollywoodlife.com
फिल्म में एक बाप अपनी बेटी के साथ सोने के लिए किसी लड़के को ढूंढ रहा है.Source: Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!