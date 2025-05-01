बार-बार वही सब देखकर हो गए हैं बोर, तो इस बार देखें ये 7 फिल्में, जिनका कॉन्सेप्ट है सबसे अलग

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | May 01, 2025

Agent Sai Srinivasa Athreya

यह एक सस्पेंस कॉमेडी फिल्म है. इसकी कहानी में मरे हुए लोगों को बेचा जाता है.

Source: Bollywoodlife.com

Nine

फिल्म की कहानी एलियन की है जो धरती पर रहने वाले एक मशहूर साइंटिस्ट के बेटे को मारना चाहता है.

Source: Bollywoodlife.com

Kothanodi

इस फिल्म की अजीबो-गरीब कहानी आपका माथा घुमा देगी. फिल्म में एक औरत बच्चे की जगह सब्जी को जन्म देती है.

Source: Bollywoodlife.com

Dracula Sir

इस फिल्म में पिछले जन्म में आजादी की लड़ाई लड़ने वाला एक व्यक्ति होता है.

Source: Bollywoodlife.com

Eeb Allay Ooo!

इस फिल्म की कहानी काफी अलग है. फिल्म में एक आदमी शहर से सारे बंदरों को भगाना चाहता है.

Source: Bollywoodlife.com

Ajji

नातिन के साथ हुए दुष्कर्म का बदला लेने के लिए एक 70 साल की औरत एक व्यक्ति का प्राइवेट पार्ट काट देती है.

Source: Bollywoodlife.com

Peranbu

फिल्म में एक बाप अपनी बेटी के साथ सोने के लिए किसी लड़के को ढूंढ रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: Hollywood छोड़ देखें ये 7 साउथ फिल्म, एक-एक की कहानी उड़ा देगी होश

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.