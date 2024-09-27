यश चोपड़ा के इन फिल्मों को देखकर वीकेंड बन जाएगा शानदार

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Sep 27, 2024

यश चोपड़ा की फिल्म 'लम्हे' को आप अमेजन प्राइम पर एन्जॉय कर सकते हैं.

2004 की फिल्म 'वीर जरा' देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा.

अगर आपको रोमंटिक फिल्में पसंद है तो 'दिल तो पागल है' फिल्म आपके लिए बेस्ट रहेगी.

1993 की फिल्म 'डर' की स्टोरीलाइन काफी इंटरेस्टिंग है.

इस लिस्ट में 1975 की फिल्म 'दीवार' का नाम भी शुमार है.

शाहरुख खान की फिल्म 'जब तक है जान' अमेजन प्राइम पर उपलब्ध है.

'काला पत्थर' फिल्म के डायरेक्टर भी यश चोपड़ा थे.

1981 की फिल्म 'सिलसिला' का लुत्फ आप अमेजन प्राइम पर उठा सकते हैं.

इस लिस्ट में यश चोपड़ा की फिल्म 'त्रिशूल' का नाम भी शामिल है.

