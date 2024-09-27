यश चोपड़ा के इन फिल्मों को देखकर वीकेंड बन जाएगा शानदार

यश चोपड़ा के इन फिल्मों को देखकर वीकेंड बन जाएगा शानदार
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 27, 2024
यश चोपड़ा की फिल्म 'लम्हे' को आप अमेजन प्राइम पर एन्जॉय कर सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
2004 की फिल्म 'वीर जरा' देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा.
Source:
Bollywoodlife.com
अगर आपको रोमंटिक फिल्में पसंद है तो 'दिल तो पागल है' फिल्म आपके लिए बेस्ट रहेगी.
Source:
Bollywoodlife.com
1993 की फिल्म 'डर' की स्टोरीलाइन काफी इंटरेस्टिंग है.
Source:
Bollywoodlife.com
इस लिस्ट में 1975 की फिल्म 'दीवार' का नाम भी शुमार है.
Source:
Bollywoodlife.com
शाहरुख खान की फिल्म 'जब तक है जान' अमेजन प्राइम पर उपलब्ध है.
Source:
Bollywoodlife.com
'काला पत्थर' फिल्म के डायरेक्टर भी यश चोपड़ा थे.
Source:
Bollywoodlife.com
1981 की फिल्म 'सिलसिला' का लुत्फ आप अमेजन प्राइम पर उठा सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस लिस्ट में यश चोपड़ा की फिल्म 'त्रिशूल' का नाम भी शामिल है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: भारत के सबसे महंगे कार की मालकिन हैं नीता अंबानी
अगली वेब स्टोरी देखें.