इन 9 फिल्मों के विलेन को अभी भी किया जाता है याद
Ankita Kumari
| Sep 27, 2024
फिल्म 'शोले' के विलेन गब्बर सिंह को लोग अभी तक नहीं भूल पाए हैं.
'बाजीगर' फिल्म में शाहरुख खान के विलेन का किरदार को लोग आज भी याद करते हैं.
'द एवेंजर्स' फिल्म में लोकी का विलेन रोल बहुत ही मजेदार था.
2008 की फिल्म 'द डार्क नाइट' के जोकर को लोग बहुत याद करते हैं.
इस लिस्ट में फिल्म 'द साइलेंस ऑफ द लैम्ब्स' का नाम शुमार है.
फिल्म 'मिस्टर इंडिया' के विलेन मोगैंबो ने दर्शकों के दिल में अलग जगह बनाई है.
'पद्मावत' में रणवीर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी की रोल से फिल्म में अलग छाप छोड़ी है.
फिल्म 'एक विलेन' में रितेश देशमुख का नेगेटिव किरदार को लोग खूब पसंद किए थे.
इस लिस्ट में फिल्म 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' भी शामिल है.
