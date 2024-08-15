टॉप 9 बेहतरीन फिल्में, जिन्हें IMDB पर मिली बढ़िया रेटिंग
विक्रांत मैसी की फिल्म ‘12वीं फेल’ को 8.9 की रेटिंग मिली है।
विजय सेतुपति की फिल्म ‘महाराजा’ को 8.7 की रेटिंग मिली है।
फिल्म 'सीता रामम' की रेटिंग 10 में से 8.5 है।
फिल्म 'रॉकेट्री द नांबी इफेक्ट' को 8.7 की रेटिंग्स मिली हैं।
‘777 चार्ली’ फिल्म को 8.7 की रेटिंग्स मिली है।
फिल्म ‘लापता लेडीज’ को 8.4 की रेटिंग्स दी गई है।
फिल्म ‘3 इडियट्स’ को भी 8.4 की रेटिंग्स दी गई है।
इस लिस्ट में फिल्म 'एमएस धोनी-द अनटोल्ड स्टोरी' का भी नाम शामिल है।
आमिर खान की फिल्म ‘दंगल’ का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है।
