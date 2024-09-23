इन 9 बॉलीवुड फिल्मों ने किया है कोरियन फिल्मों को कॉपी
Ankita Kumari
| Sep 23, 2024
सलमान खान की फिल्म 'प्रेम रत्न धन पायो' कोरियन मूवी 'मास्करेड' की कॉपी है।
'रॉकी हैंडसम' मूवी कोरियन फिल्म 'द मैन फ्रॉम नोव्हेयर' से प्रेरित होकर बनाई गई है।
कोरियाई फिल्म 'आई सॉ द डेविल का रीमेक 'एक विलेन' मूवी है।
कोरियन फिल्म 'ओड टू माई फादर' से सलमान खान की मूवी 'भारत' इंस्पायर्ड है।
रणबीर कपूर की फिल्म 'बर्फी' कोरियन मूवी 'लवर्स कॉन्सर्टो' की कॉपी है।
सलमान खान की फिल्म 'राधे' का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है।
कार्तिक आर्यन की मूवी 'धमाका' कोरियन फिल्म 'द टेरर लाइव' का रीमेक है।
फिल्म 'टी3एन' कोरियन फिल्म 'मोंटेज' की कहानी पर आधारित है।
इस लिस्ट में फिल्म 'सिंह इज ब्लिंग' का नाम भी शामिल है।
