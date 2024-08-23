स्त्री 2 से पहले इन 9 हिट फिल्मों से सनसनी मचा चुके हैं राजकुमार
| Aug 23, 2024
राजकुमार राव की फिल्म 'काई पो चे' बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी।
'सिटी लाइट्स' फिल्म को भी दर्शकों ने खूब पसंद किया था।
फिल्म 'न्यूटन' में राजकुमार राव ने जबरदस्त एक्टिंग की थी।
2012 की फिल्म 'शाहिद' भी इस लिस्ट में शामिल है।
फिल्म 'बधाई दो' में राजकुमार राव की एक्टिंग आज भी याद की जाती है।
फिल्म 'लूडो' में राजकुमार राव का किरदार काफी अच्छा था।
राजकुमार राव की फिल्म 'श्रीकांत' दर्शकों को बटोरने में कामयाब रही थी।
'मिस्टर एंड मिसेस माहि' फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी।
इस लिस्ट में फिल्म 'क्वीन' का भी नाम शुमार है।
