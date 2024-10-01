इंडिया के ये 9 फिल्में हैं पाकिस्तान में बैन

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Oct 01, 2024

आलिया भट्ट की फिल्म 'राजी' पाकिस्तान में बैन है.

'गदर' फिल्म को पाकिस्तान में नहीं दिखाया गया था.

सलमान खान की फिल्म 'एक था टाइगर' को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया है.

फिल्म 'भाग मिल्खा भाग' का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है.

शाहरुख खान की फिल्म 'राइस' पाकिस्तान में पर प्रतिबंध लगा दिया गया.

'रांझणा' फिल्म को पाकिस्तान में नहीं दिखाया गया था.

'ऐ दिल है मुश्किल' फिल्म को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया है.

'वीरे दी वेडिंग' फिल्म में भी पाकिस्तान में पर प्रतिबंध लगा दिया गया.

इस लिस्ट में 'बेबी' फिल्म का नाम भी शामिल है.

