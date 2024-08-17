पाकिस्तान में धूम मचा रही हें इंडिया की ये टॉप 9 फिल्में
| Aug 17, 2024
'फिर आई हसीन दिलरुबा' फिल्म पाकिस्तान में भी काफी पसंद की जा रही है।
फिल्म 'सवी' पर पाकिस्तानी दर्शक खूब प्यार लुटा रहे हैं।
'मिस्टर एंड मिसेज माही' फिल्म पाकिस्तान में भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है।
फिल्म 'किंग्समैन 2' ने पाकिस्तानी दर्शकों को खूब लुभाया है।
फिल्म 'महाराजा' भी इस लिस्ट में शामिल है।
'लापता लेडीज' फिल्म को पाकिस्तानी लोगों ने खूब पसंद किया है।
'12वीं फेल' फिल्म पाकिस्तान में भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है।
फिल्म 'टैरो' पाकिस्तन में भी सफल रही है।
इस लिस्ट में 'किंग्समैन: द सीक्रेट सर्विस' का भी नाम शुमार है।
