ऐश्वर्या राय बच्चन की इन फिल्मों को देख होंगे इमोशनल
Ankita Kumari
| Sep 03, 2024
ऐश्वर्या राय की फिल्म 'देवदास' को देख आपकी आंखें नम हो जाएंगी।
ऐश्वर्या की फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' भी काफी इमोशनल है।
फिल्म 'सरबजीत' में ऐश्वर्या राय की एक्टिंग देखकर लोग रो पड़े थे।
शाहरुख खान स्टारर फिल्म 'मोहब्बतें' का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है।
ऐश्वर्या राय की फिल्म 'ताल' देखकर लोग काफी इमोशनल हो गए थे।
'जोधा अकबर' फिल्म में ऐश्वर्या राय ने जबरदस्त एक्टिंग किया है।
2004 की फिल्म 'रेनकोट' ने लोगों को रुला दिया था।
ऐश्वर्या राय बच्चन की फिल्म 'खाकी' देखने के बाद लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे।
2016 की फिल्म 'ऐ दिल है मुश्किल' का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है।
