इन खूबसूरत जगहों में हुई है फिल्मों की शूटिंग, घूमने के लिए हैं बेस्ट

BollywoodLife Source: Bollywoodlife.com | Aug 17, 2024

'हाईवे' और 'जब तक है जान' जैसी फिल्मों की शूटिंग हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में हुई है।

'परिनीता' और 'बर्फी' जैसी कई फिल्मों की शूटिंग दार्जिलिंग में हुई है।

'रंग दे बसंती', 'दिल्ली-6' और 'रॉकस्टार' जैसी फिल्मों की शूटिंग दिल्ली के इंडिया गेट के पास हुई है।

'वेक अप सिड' और धूम जैसी फिल्मों की शूटिंग मुंबई के मरीन ड्राइव के पास हो चुकी है।

'कुछ कुछ होता है' और 'अजब प्रेम की गजब कहानी' जैसी कई फिल्मों की शूटिंग ऊटी में हो चुकी है।

'ये जवानी है दीवानी', 'हाईवे', 'हैदर', 'जब वी मेट' और 'रॉकस्टार' जैसी फिल्मों की शूटिंग गुलमर्ग में हुई है।

फिल्म वीर-जारा के कई सीन पंजाब के हरे-भरे सरसों के खेत और वाघा बॉर्डर पर शूट किए गए हैं।

फेमस डेस्टिनेशन 'मनाली' में 'रोजा' और 'ये जवानी है दीवानी' जैसी फिल्में शूट हो चुकी हैं।

'रांझना' और 'मसान' जैसी कई फिल्म की शूटिंग बनारस के घाट पर हुई है।

