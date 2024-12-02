इन मूवीज ने एडवांस बुकिंग में बेच दिए थे 5 लाख से ज्यादा टिकट
Shashikant Mishra
| Dec 02, 2024
अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2' 5 दिसंबर को रिलीज होने वाली है.
फिल्म 'पुष्पा 2' एडवांस बुकिंग में बंपर कमाई कर रही है.
एडवांस बुकिंग के तीसरे दिन इस फिल्म के कई लाख टिकट बिक चुके हैं.
आइए जानतें ही किन फिल्मों ने एडवांस बुकिंग में 5 लाख से ज्यादा टिकट बेचे थे.
प्रभास की फिल्म 'बाहुबली 2' ने 6.5 लाख टिकट बेचे थे.
शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' के 5.57 लाख टिकट बिक गए थे.
शाहरुख खान की फिल्म 'पठान' ने 5.56 लाख टिकट बेच दिए थे.
यश की फिल्म 'केजीएफ 2' 5.15 लाख टिकट बेचे थे.
