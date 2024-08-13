'सरकटे' के डर से ज्यादा खौफ पैदा करेंगी इन हॉरर फिल्मों की कहानी
फिल्म 'द एक्सोरिस्ट' प्राइम वीडियो पर काफी पॉपुलर हुई।
फिल्म 'द हिल्स हैव आइज' हॉटस्टार पर देख सकते हैं।
फिल्म 'साइलेंट हाउस' प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम कर सकते हैं।
फिल्म 'द कांज्यूरिंग' नेटफ्लिक्स पर खूब देखी गई।
फिल्म 'द शाइनिंग' प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है।
फिल्म 'पैरानॉर्मल एक्टिविटी' प्राइम वीडियो पर देखी जा सकती है।
फिल्म 'द साइको' प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम की जा सकती है।
फिल्म 'द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट' प्राइम वीडियो पर मौजूद है।
