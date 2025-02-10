Zee5 पर मौजूद हैं ये टॉप लेवल की मलयालम थ्रिलर, सस्पेंस का खुलासा होते ही पकड़ लेंगे माथा

Mishra Rajivranjan Sushilkumar Source: Bollywoodlife.com | Feb 10, 2025

फिल्म Identity देखकर आपका दिमाग घूम जायेगा.

Kivuda एक रहस्यों से भरी फिल्म है.

फिल्म Carbon में एक व्यक्ति जंगल में खजाने की खोज करता है. इस दौरान उसे कई खतरनाक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है.

फिल्म Paappan में एक सीरियल किलर का पता लगाया जाता है.

फिल्म Onam Loka Mahayudham एक डॉक्टर की कहानी है जो अवैध तरीके से पैसे कमाता है.

Veekam फिल्म में 3 फॉरेंसिक सर्जन मर्डर मिस्ट्री में फंस जाते हैं.

फिल्म Pakalum Paathiraavum एक वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर की कहनी है जो एक किसान के घर मुसीबतों में पड़ जाता है.

Wolf एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है.

Ini Utharam फिल्म कई रहस्यों से भरी हुई है. इस फिल्म की कहानी आपका माथा घुमा देगी.

