साउथ स्टार महेश बाबू की टॉप फिल्में, 3 वाली की कहानी देख हिल जाएगा दिमाग

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Jun 20, 2025

Maharshi

इस एक्शन ड्रामा फिल्म में एक ऐसे व्यक्ति की कहानी दिखाई गई है जो विदेश से खेती और गांव की समस्याओं को हल करता है.

Pokiri

एक्शन से भरपूर इस फिल्म की कहानी में एक अंडरपुलिस कवर माफिया से लड़ता है.

Srimanthudu

इस फिल्म में महेश एक ऐसे अमीर व्यक्ति का किरदार निभाते हैं, जो एक गांव को बदलने की कोशिश करता है.

Businessman

इस फिल्म की कहानी शानदार है. एक व्यक्ति की कहानी जो अंडरवर्ल्ड किंग बनना चाहता है.

Dookudu

महेश बाबू की इस फिल्म में आपको एक्शन के साथ ही कमाल की कॉमेडी का तड़का भी मिलेगा.

Okkadu

महेश की यह फिल्म भी कमाल की है.

Bharat Ane Nenu

एक्शन और थ्रिल से भरपूर इस फिल्म को देखकर मजा आ जाएगा.

