'स्त्री 2' के धमाल के बाद इन कॉमेडी मूवीज के सीक्वल करेंगे कमाल
Shashikant Mishra
| Aug 17, 2024
फिल्म 'भूल भुलैया 3' दिवाली पर रिलीज होने वाली है।
फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' दिसंबर में रिलीज होगी।
फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' साल 2025 में रिलीज होगी।
फिल्म 'हाउसफुल 5' का अनाउंसमेंट हो चुका है।
फिल्म 'गोलमाल 5' की रिलीज का इंतजार हो रहा है।
फिल्म 'हेरा फेरी 3' को लेकर फैंस बेसब्र हो रहे हैं।
फिल्म 'मस्ती 4' को लेकर चर्चाएं तेज हैं।
फिल्म 'धमाल 4' का फैंस इंतजार किया जा रहा है।
बोनी कपूर की फिल्म 'नो एंट्री 2' कास्ट बदलने की खबरें हैं।
