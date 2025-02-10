Netflix पर मौजूद हैं ये धुआंधार साइकोलॉजिकल थ्रिलर, देख दिमाग न फिर गया तो कहना
Mishra Rajivranjan Sushilkumar
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 10, 2025
OTT प्लेटफॉर्म Netflix पर आप कई शानदार मूवीज देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आज हम आपको ऐसी ही कुछ साइकोलॉजिकल थ्रिलर सजेस्ट कर रहे हैं. इन फिल्मों का थ्रिल और सस्पेंस आपको दंग कर देगा.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म Fractured में एक हॉस्पिटल के कई राज खुलते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म The Weekend Away में एक व्यक्ति अपने सबसे अच्छे दोस्त की खोज करता है. फिल्म के हर एक मोड़ पर नए सस्पेंस का खुलासा होता है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म Haseen Dillruba तापसी पन्नू स्टारर एक कमाल की मूवी है.
Source:
Bollywoodlife.com
Lost In The Stars भी बढ़िया मूवी है. फिल्म में एक रहस्यमई लड़की दिखाई गई है जो हे फी की लापता पत्नी होने का दावा करती है.
Source:
Bollywoodlife.com
HIT: The First Case एक इन्वेस्टीगेशन पर बनी फिल्म है जिसमें हीरो अपनी गर्लफ्रेंड और एक और व्यक्ति की खोज करता है.
Source:
Bollywoodlife.com
Secret Obsession एक गजब की साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 7 घोड़ों वाली लकी पेंटिंग किस सही दिशा में लगानी चाहिए? वास्तु में बताए गए हैं ये नियम
अगली वेब स्टोरी देखें.