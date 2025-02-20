साउथ की 5 ऐसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्में जो Hollywood को भी देती हैं टक्कर

Feb 20, 2025

फिल्म Rakshasudu एक कमाल की साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है.

इसे आप Zee5 पर देख सकते हैं.

Trance फिल्म की कहानी आपका दिमाग हिलाकर रख देगी.

ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर आपको Prime Video पर मिल जाएगी.

कन्नड़ भाषा में बनी फिल्म RangiTaranga कमाल की मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है.

ये आपको MX Player पर मिल जाएगी.

फिल्म U Turn में आपको क्राइम और मिस्ट्री का डबल डोज मिलता है.

इस फिल्म को आप Prime Video पर आराम से देख सकते हैं.

2018 में आई फिल्म Gultoo देख आपके होश उड़ जाएंगे.

ये क्राइम थ्रिलर मूवी आपको JioCinema पर मिल जाएगी.

