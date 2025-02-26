रियल लाइफ Love Story पर बनी हैं ये बॉलीवुड फिल्में, रोमांटिक कहानियां देख याद आ जाएगा खुद का प्यार
Mishra Rajivranjan
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 26, 2025
बॉलीवुड में कई रोमांटिक फिल्में बनी हैं. लेकिन आज हम आपको 7 ऐसी फिल्मों के बारे में बता रहे हैं जो असली प्रेम कहानियों पर आधारित हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आलिया भट्ट और अर्जुन कपूर स्टारर फिल्म 2 States लेखक चेतन भगत और उनकी पत्नी की लव स्टोरी पर आधारित है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म Shershaah में शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा की लव स्टोरी दिखाई गई है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म Pad Man अरुणाचलम मुरुगनथम की वास्तविक जीवन की कहानी से प्रेरित है
Source:
Bollywoodlife.com
क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की लाइफ पर बनी फिल्म M.S. Dhoni: The Untold Story में धोनी की पत्नी साक्षी और उनकी लव स्टोरी दिखाई जाती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अक्षय कुमार की फिल्म Toilet: Ek Prem Katha मध्य प्रदेश की अनीता नर्रे की सच्ची कहानी पर आधारित है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 12th Fail आईपीएस मनोज कुमार शर्मा के जीवन पर आधारित है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म Manjhi – The Mountain Man बिहार के दशरथ मांझी के जीवन पर आधारित है. फिल्म में मांझी का अपनी पत्नी के प्रति अथाह प्रेम दिखाया गया है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: देसी लुक में कयामत लगती हैं भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा, अदाएं और नजाकत देख हो जाएंगे आशिक
अगली वेब स्टोरी देखें.