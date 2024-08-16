'स्त्री 2' बॉक्स ऑफिस पर लाई सुनामी, अब इन मूवीज के सीक्वल पर टिकीं निगाहें
Shashikant Mishra


| Aug 16, 2024
'स्त्री 2' के बाद इन बॉलीवुड मूवीज के सीक्वल का इंतजार किया जा रहा है।


फिल्म 'सिंघम अगेन' इस साल दिवाली पर रिलीज होने वाली है।


फिल्म 'भूल भुलैया 3' भी इस साल दिवाली पर रिलीज होगी।


फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' इस साल के क्रिसमस पर आएगी।


फिल्म 'दे दे प्यार दे' साल 2025 में रिलीज होगी।


फिल्म 'वॉर 2' साल 2025 में सिनेमाघरों में दस्तक देगी।


फिल्म 'रेड 2' के लिए फैंस उतावले हो रहे हैं।


फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' पर लोगों की निगाहें हैं।


फिल्म 'डॉन 3' को लेकर फैंस एक्साइटेड हैं।


फिल्म 'बॉर्डर 2' का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है।


