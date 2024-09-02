'किल' से पहले इन फिल्मों में दिखा खून-खराबा, खरतनाक सीन देख बज जाएगी बैंड
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 02, 2024
फिल्म 'किल' 6 सितंबर को हॉटस्टार पर रिलीज होगी।
फिल्म 'एनिमल' नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
फिल्म 'बदलापुर' प्राइम वीडियो पर आपको हिला देगी।
फिल्म 'बैंडिट क्वीन' प्राइम वीडियो पर देख होश उड़ जाएंगे।
जी5 पर फिल्म 'गजनी' में जमकर क्राइम दिखाया गया है।
जियो सिनेमा पर फिल्म 'एनएच 10' में काफी खून-खराबा दिखाया गया है।
फिल्म 'संघर्ष' को यूट्यूब पर एंजॉय कर सकते हैं।
फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' जी5 पर काफी देखी गई।
नेटफ्लिक्स पर फिल्म 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' देख सिट्टी-पिट्टी गुम हो जाएगी।
जी5 पर फिल्म 'रमन राघव 2.0' स्ट्रीम कर सकते हैं।
